La città azzurra, il nuovo libro di Elena Marmugi dedicato all’Empoli

Vive a Milano da anni ma il suo cuore non ha mai smesso di battere azzurro. Con il nome d’arte “Lady Helena”, Elena Marmugi, conosciuta dal grande pubblico per le collaborazioni con i più importanti network radiofonici, pubblica il suo primo libro dedicato all’Empoli F.C.

“La città azzurra”, edito da Goalbook Edizioni, è un romanzo che conduce il lettore a scoprire aneddoti e particolari momenti della storia dell’ Empoli, con lo sguardo semplice e genuino di una piccola realtà di provincia. Spaccati di vita che si intrecciano con le vicissitudini della squadra di calcio e con la storia della città, a partire dalla quotidianità di Alfredo. Alfredo è quarantacinquenne single che, dopo la fine del suo matrimonio, è tornato a vivere dai genitori. Le sue giornate si dividono tra il lavoro alla Sammontana, la compagnia del bar e la grande passione per l’Empoli F.C., prossimo al centenario. La sua vita cambia quando, dopo vent’anni, in città torna Adriana, una vecchia amica di cui aveva perso le tracce e della quale da piccolo era segretamente innamorato. Per arrivare al suo cuore dovrà conquistare anche il figlio di lei, un ragazzino di sette anni di fede bianconera. Una storia di amori e passioni, amicizie e riflessioni, che si dipanano all’ombra del Castellani e “on the road”.

Elena Marmugi, attualmente nel team di Virgin Radio dove lavora in qualità di copy e autore dello storico programma Virgin Motel, offre dunque al lettore una storia che racconta il calcio passando attraverso le vite dei tifosi, fedeli baluardi di memoria. “La città azzurra” ha la prefazione di Cristiano Militello.

Il libro è disponibile online al link http://www.goalbookedizioni.it/pubblicazioni/volumi/sport-cultura/la-citta-azzurra/, sul nostro store online, in libreria e presto arriverà anche nelle migliori edicole della zona.