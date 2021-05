Con la vittoria per 4-0 contro il Cosenza gli azzurri vincono il campionato di B. Il mister Alessio Dionisi: “Non lo pensava nessuno, non avevo mai vinto niente e ora mi ritrovo primo in serie B. Merito della squadra”.

𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀! pic.twitter.com/hC8yrSg3Jl — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 4, 2021 Felice anche il presidente Corsi: “Siamo un esempio virtuoso del calcio italiano”.

Il tweet dei festeggiamenti