Premio Aramini, Rebecca Corsi premiata come personaggio empolese che ha contribuito a divulgare l’immagine della città

L’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi è tra i vincitori della quarta sezione del premio “Una città per lo sport”, intitolato all’indimenticato assessore Albano Aramini quale personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città. Rebecca Corsi nel dicembre 2022 è stata eletta consigliera della Lega di Serie A, un riconoscimento importante per la giovane dirigente azzurra ma anche per l’intero movimento calcistico, alla luce del fatto che da anni non era presente una donna all’interno del Consiglio di Lega.

Il premio intitolato all’indimenticato assessore Aramini incoronerà come di consueto atleti e personaggi che hanno fatto grande lo sport empolese. Talenti dello sport intesi come atleti ma anche come società. Figure che hanno portato o stanno portando in alto il nome della città grazie alle proprie competenze in ambito sportivo. Sono loro i protagonisti della nuova edizione, la numero 27, del premio “Una città per lo sport”, intitolato all’indimenticato assessore Albano Aramini. L’obiettivo di questo evento, di anno in anno seguitissimo da cittadini empolesi e non amanti dello sport, è riconoscere il valore delle discipline e delle realtà presenti sul territorio, evidenziando l’importanza di fare sport e mettendo in luce coloro che, con impegno e indubbio spirito di sacrificio, hanno raggiunto traguardi di prestigio.

“È un premio che vuole celebrare lo sport che finalmente sembra essersi riavviato alla consueta velocità dopo gli anni di Covid – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, parlando del riconoscimento – E’ un premio variegato sia per quanto riguarda l’età dei premiati, si va infatti dai veterani fino alle giovani leve, sia per quanto riguarda il numero di discipline sportive. Con la costante, ormai come da tradizione in questa città, della qualità tecnica dei risultati raggiunti, che non è semplice trovare in altri luoghi che hanno le nostre stesse dimensioni per popolazione ed estensione”.

I VINCITORI – Ecco i vincitori di tutte le sezioni (i premi si riferiscono all’anno sportivo 2022):

Prima sezione, per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale

Use Basket: la società, che attualmente vanta la squadra femminile nel campionato di serie A2 e la squadra maschile in serie B, oltre a un vivace settore giovanile, nel febbraio 2022 ha tagliato il traguardo dei cento anni dall’inizio delle attività. Un secolo di sport e di successi, un secolo di gare disputate portando in giro per l’Italia il nome di Empoli.

Seconda sezione, società sportiva che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico

Empoli Pallavolo Under 16: nel corso del 2022, la compagine empolese ha vinto il torneo provinciale, staccando il biglietto di accesso ai campionati nazionali Uisp di categoria, a Rimini, dove, nel giugno scorso, ha conquistato il primo posto.

Merengues: la squadra di calcio a 5 di calcio amatoriale Uisp, nel luglio 2022, si è laureata campione regionale amatoriali Uisp di calcio a 5, tagliando un prestigioso traguardo e ritagliandosi uno spazio di primissimo piano ben oltre i confini empolesi.

Terza sezione, atleta che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico

Alice Santini e Vittoria Mandorlini: una carriera e un successo, il loro, a ritmo di musica. Le atlete, nel giugno scorso, hanno conquistato il titolo di campionesse italiane agli Italiani di danza sportiva svolti a Massa Carrara, nella categoria Disco Dance in coppia.

Alessandro Ghizzani: cestista in forza all’Use Computer Gross Empoli, nel luglio 2022 ha vinto la medaglia d’oro europea insieme alla Nazionale di basket Over 40, vincitrice del titolo continentale a Malaga.

Quarta sezione, personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città

Quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale

Associazione monsignor Giovanni Cavini: è ‘regista’ di una delle manifestazioni sportive estive più attese e partecipate da appassionati di ogni età, il Torneo dell’Oratorio. Una ‘istituzione’ in città che va avanti ormai da decenni, coinvolgendo giovanissimi ma non solo, appassionati da calcio e di socialità. E proprio nell’aprile 2022, il Torneo dell’Oratorio ha tagliato un traguardo importante, quello della trentesima edizione.

Sesta sezione, premio giornalistico ‘Antonio Bassi’

Giacomo Cioni: giornalista professionista, ha raccontato le gesta dell’Empoli Calcio fra l’altro attraverso le colonne del quotidiano La Nazione e attraverso l’emittente Radio Lady, da 15 anni corrispondente de La Gazzetta dello Sport e dell’Ansa dal ‘ Castellani ‘, è tra i fondatori di gonews.it, quotidiano online empolese doc del quale è stato primo direttore. Un lungo e ricco percorso professionale il suo, che gli ha permesso di dare voce ai successi e alle vicende che hanno interessato il mondo dello sport empolese e non solo.

Inoltre, anche per questa edizione, è stata decisa l’assegnazione di due menzioni speciali, a Sandro Prosperi e a Rebecca Viviani. Prosperi è un campione di Acquathlon: nel luglio 2022 ha partecipato ai campionati mondiali in Danimarca nella categoria Over 50, portando a casa la medaglia d’argento. Due mesi dopo, nel settembre 2022, ha conquistato il secondo gradino del podio al campionato europeo, nella categoria 55-59 anni, a Bilbao. Rebecca Viviani è invece un talento della danza sportiva, una campionessa italiana voluta da Carla Fracci, ballerina di fama mondiale scomparsa nel 2021, nella Nazionale di danza sportiva. A lei il compito di rappresentare l’Italia agli Europei e ai campionati mondiali. Sfide affrontate con tenacia e carattere, doti che la contraddistinguono, e con un amore profondo e vitale per la danza e sempre sostenuta dalla sua orgogliosissima famiglia.

LA STORIA DEL PREMIO ‘UNA CITTÀ PER LO SPORT’ – Istituito nel 1996 con lo scopo di consegnare, in un’unica cerimonia alla presenza di rappresentanti delle società sportive e delle autorità locali, il giusto riconoscimento ad atleti e atlete e società che ogni anno si distinguono particolarmente per i risultati sportivi raggiunti. Nel 1997 il Premio è stato intitolato alla memoria di Albano Aramini, assessore allo sport e vicesindaco, e rappresenta, quindi, il massimo riconoscimento per lo sport empolese consegnato dall’amministrazione comunale. L’assegnazione del premio “Una città per lo sport – Albano Aramini” è decisa da una apposita Commissione composta dai rappresentanti degli organi di informazione locale e da esponenti del mondo sportivo empolese.