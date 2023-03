Michael Fabbri di Ravenna l’arbitro di Empoli-Lecce

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Michael Fabbri di Ravenna sarà l’arbitro di Empoli-Lecce, gara in programma lunedì 3 aprile alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Fabiano Preti di Mantova e Marcello Rossi di Biella gli assistenti; Manuel Volpi di Arezzo il IV uomo; Federico La Penna di Roma 1 il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.

Fabbri ha diretto 117 gare in Serie A, 8 in questa stagione. Il fischietto ha diretto gli azzurri in 14 occasioni, con 4 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. In seguito ha diretto gli azzurri per tre volte nella Serie B 2013/14: pari casalingo con il Bari per 1-1, vittoria a Padova e sconfitta esterna a Lanciano per 2-1. Fabbri ha poi diretto l’Empoli sei volte in Serie A: nella stagione 2015/16 ha arbitrato Udinese-Empoli 1-2, Empoli-Lazio 1-0, Atalanta-Empoli 0-0 e Empoli-Sampdoria 1-1. Nel campionato successivo ha invece diretto Lazio-Empoli 2-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Troviamo quindi la sfida dell’ottobre del 2018, Empoli-Milan 1-1, la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana nel maggio del 2021, Empoli-Roma 2-4 del gennaio 2022 e Juventus-Empoli 4-0 dello scorso ottobre. Sono due i precedenti con il Lecce, entrambi terminati in parità.