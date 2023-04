Cremonese-Empoli, in vendita i tagliandi del settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Giovanni Zini di Cremona per Cremonese-Empoli, gara valida per la trentesima giornata di Serie A TIM in programma venerdì 14 aprile alle ore 18.30.

I tagliandi sono disponibili al costo di 30€ comprensivi di diritti di prevendita (Under 14, riservato a ragazzi/e con 14 anni non compiuti al momento dell’evento, – € 15) su https://sport.ticketone.it e presso i punti vendita abilitati ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente giovedì 15 aprile alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cremona se sprovvisti di tagliando.

PARCHEGGIO SETTORE OSPITI – US Cremonese informa che, grazie alla collaborazione con Parkforfun e Kiss&Fly, è possibile prenotare online il proprio parcheggio all’interno del Settore Ospiti dello Stadio Zini durante i match day. Per prenotare il proprio parcheggio e per tutte le info, cliccate sul seguente link: https://www.parkforfun.com/it/events/place/stadio-cremonese. Per l’itinerario da percorrere per i tifosi ospiti si rimanda alla pagina dedicata clicca qui

US Cremonese invita infine a prendere visione del Regolamento Stadio, del Codice di Condotta adottato dalla società grigiorossa nonché dei Termini e Condizioni d’acquisto di Abbonamenti e Biglietti. Ricorda quindi che per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di biglietto per la partita (anche su supporto elettronico) e documento di identità in corso di validità; si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

The post Cremonese-Empoli, in vendita i tagliandi del settore ospiti appeared first on Empoli FC.