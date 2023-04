Weekend pasquale ricco di successi per le formazioni del settore giovanile azzurro

Poker di successi, 3 finali in altrettanti tornei internazionali; è stato un grandissimo weekend pasquale per le formazioni del settore giovanile azzurro.

L’Under 11 di Mister Gabriele Benassi ha vinto la Easter Cup organizzata dal Prato Nord, vincendo in finale con il Prato.

L’Under 10 di mister Alessandro Leonardi ha vinto l’Ischia Cup battendo il Cagliari in semifinale e il Torino in finale; il nostro Enrico Martini ha vinto il premio come miglior giocatore del torneo, mentre il tecnico Alessandro Leonardi quello di miglior allenatore.

L’Under 9 di mister Gabriele Marziale ha vinto la Galcianese Easter Cup vincendo il girone finale contro Prato e Galcianese.

L’Under 8 di mister Samuele Sabatini ha vinto il torneo Sinisa Mjhailovic, battendo nel girone finale Sampdoria e Torino.

L’Under 14 di mister Stefano Lo Russo ha perso la finale contro il Valencia del Talent Project Trophy, arrivando all’ultimo atto dopo aver superato, fra le altre, Bayern Monaco e Benfica.

L’Under 13 di mister Fabio Zaza ha perso la finale dei torneo Nicco Paro contro i croati della Dinamo Zagabria dopo aver battuto Red Bull Salzburg e Inter.

L’Under 12 mister Cristian Cali ha perso la finale del Torneo Metropolitan contro l’Inter dopo aver superato, nei turni precedenti, Nordjelland e Atalanta.

Infine, l’Under 11 di mister Alessandro Limone ha chiuso all’ottavo posto (su 64 squadre partecipanti provenienti da tutto il mondo) l’Universal Cup, battendo nelle fasi eliminatorie prima l’Ajax e poi il Maccabi Haifa.

