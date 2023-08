Giuseppe Pezzella è un nuovo calciatore azzurro

"Ciao ragazzi, sono Giuseppe Pezzella, un abbraccio" 👋💙 pic.twitter.com/pFRYqoVhOl — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 31, 2023

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pezzella.

Chi è Giuseppe Pezzella

Giuseppe Pezzella è un difensore italiano nato a Napoli il 29 novembre 1997. Il suo percorso inizia nel settore giovanile del Monteruscello e prosegue in quello del Palermo. Proprio in rosanero Giuseppe fa l’esordio in Serie A a 18 anni nella gara con l’Atalanta. La stagione di Pezzella si chiude con 9 presenze mentre saranno 10 nel campionato 2016/17. Nell’estate 2017 avviene il passaggio a titolo definitivo all’Udinese. La prima stagione con i friulani si chiude con 15 apparizioni. L’anno successivo si divide a metà, prima con l’Udinese e da gennaio 2019 in prestito al Genoa. Nella sessione estiva dello stesso anno l’approdo al Parma: Pezzella gioca 22 gare nella stagione 2019/20 e 24 nella 2020/21. Quest’ultima sarà quella del primo gol in Serie A: il 17 aprile nella gara con il Cagliari. Terminata la stagione, Pezzella passa in prestito dal Parma all’Atalanta. È l’occasione per l’esordio assoluto nelle competizioni europee: 3 presenze in Champions League e 4 in Europa League; mentre in campionato saranno 21. Nell’ultimo anno Pezzella ha totalizzato 16 presenze nel Lecce. Con la nazionale italiana ha giocato 4 gare nell’Europeo Under 19, che si è svolto in Germania nel 2016, e 6 nel Mondiale Under 20, disputato nel 2017 in Corea del Sud. Giuseppe conta 14 presenze in Under 21 di cui una agli Europei del 2019.