Baldanzi nel primo tempo, Salernitana battuta

Un gol di Baldanzi nel primo tempo vale il successo azzurro; al Carlo Castellani Computer Gross Arena Empoli batte Salernitana 1-0.

L’Empoli conquista la prima, meritatissima vittoria in campionato: al Carlo Castellani Computer Gross Arena decide una rete di Tommaso Baldanzi dopo 34 minuti di gioco. Tre punti pesanti per gli azzurri, un risultato persino stretto per la mole di gioco, le tantissime occasioni prodotte, un prestazione complessivamente di livello.

Gli highlights di Empoli-Salernitana 1-0

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1: Grassi fa il regista, Fazzini la mezzala destra, confermati Baldanzi e Shpendi nei tre davanti, spazio dall’inizio per Cancellieri. Salernitana schierata con il 3-4-2-1. Nei primi diciassette minuti di gara l’Empoli è costretto a due cambi forzati, i due terzini. Escono, infatti, Pezzella e Bereszynski per Cacace ed Ebuehi. Ma gli azzurri sono in palla. Al 18’ Maleh serve Cancellieri che sfugge in campo aperto, avanza fino al limite dell’area e calcia, si oppone in corner Ochoa, che nell’azione successiva deve smanacciare sul destro da fuori area di Walukiewicz. Al 21’ rete annullata a Cabral per fuorigioco. Torna ad attaccare l’Empoli che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfiora il vantaggio con Baldanzi, che da pochi passi manda sopra la traversa. Gli azzurri fanno la gara con insistenza, la Salernitana cerca di prendersi campo in ripartenza. Ma è da una transizione veloce che l’Empoli la sblocca: Baldanzi verticalizza per Cancellieri che da posizione defilata chiude il triangolo con Tommaso che appoggia in rete. Empoli meritatamente in vantaggio. L’Empoli continua a premere sfiorando il raddoppio in due circostanze: al 41’ Cancellieri va via sulla sinistra e mette dentro, velo di Fazzini per Baldanzi che non riesce a concludere; altra occasione che si materializza al 45’ quando Shpendi di tacco serve Maleh che non riesce ad angolare a sufficienza la conclusione per evitare la parata risolutiva di Ochoa. Si va al riposo con gli azzurri in vantaggio.

Nell’intervallo tripla sostituzione per la Salernitana: escono Pirola, Martegani e Candreva per Bohinen, Daniliuc e Botheim. Ci prova Kastanos dal limite, palla larga alla destra di Berisha. Al 55’ traversone di Mazzocchi, dalla parte opposta arriva Bradaric che di prima intenzione spara alto. La Salernitana alza il proprio raggio d’azione, per gli azzurri ci sono spazi per andare in profondità. Al 63’ Fazzini è aggressivo in zona alta, palla recuperata e mandata in verticale per Shpendi che in piena area di rigore calcia in diagonale trovando la respinta con i piedi di Ochoa. Minuto 67 altra opportunità per gli azzurri: Cacace da fallo laterale per Shpendi, sponda per Fazzini che sbatte ancora su Ochoa. Paulo Sousa manda dentro Dia per Mazzocchi. Mentre mister Andreazzoli, al 73’, inserisce Gyasi, Marin e Cambiaghi per Shpendi, Fazzini e Cambiaghi. Ancora Empoli, di nuovo Ochoa decisivo: Marin riconquista e apparecchia per Gyasi, stoppato dall’intervento del portiere colombiano, sulla respinta il sinistro di Maleh esce di un soffio. Al minuto 86’ brivido per l’Empoli: destro a girare di Cabral che centra la base del palo, sul proseguire dall’azione Luperto si immola sul tentativo Botheim. Ci riprova da posizione simile Cabral, in due tempi blocca Berisha. Concessi sei minuti di recupero. I ragazzi di mister Andreazzoli chiudono in avanti, la Salernitana non punge: finisce 1-0, la decide Tommy. Vittoria super meritata per l’Empoli, avanti così.