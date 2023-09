Andreazzoli: “I ragazzi mi hanno fatto divertire, adesso guardiamo avanti”

Le dichiarazioni di mister Aurelio Andreazzoli dopo la vittoria con la Salernitana: “Dico la verità: è stata piacevole, mi sono divertito ad assistere alla prova dei ragazzi – ha affermato il tecnico azzurro – sono stati bravi. Hanno messo molto impegno, questo lo sarà sempre ed è inevitabile, ma hanno messo anche un po’ di qualità per venire fuori. Credo che il ragionamento sulla squadra sia preponderante, ed è quello sul quale dobbiamo andare avanti: la voglia di fare fatica, di correre in avanti, guardare spesso in avanti, attaccare, guadagnare campo. Tante cose della quali avevamo parlato e che sembrava utopico potessero essere realizzate tutte insieme. Ne è venuta fuori una bella gara, ll punteggio poteva essere più largo. Siamo stati assistiti, sul palo che è tornato in campo. Il calcio è questo, lo sappiamo, ne faremo giusta considerazione per il futuro. Se ho riportato serenità all’ambiente? Beh, penso di sì, era la prima cosa da suscitare. Abbiamo lavorato molto, ho chiesto fiducia ai ragazzi e loro hanno dato anche una risposta. Ci vuole sacrificio, perché dal niente non viene niente.”

Le parole di mister Andreazzoli al termine di Empoli-Salernitana

“Serve guardare avanti e non indietro, questo significa prendersi anche qualche rischio: in passato ci siamo presi dei rischi ma si è anche raccolto. Soddisfatto del risultato nonostante le tante azioni da gol create? Il fatto di aver sprecato è un dato di fatto, perché la gara poteva finire con un altro punteggio, però a me interessa poco perché abbiamo vinto naturalmente. Fosse il palo mi sarebbe dispiaciuto. Io metterei l’accento su quanto abbiamo prodotto, che è quello che ci deve interessare a noi. La finalizzazione è figlia della produzione e noi abbiamo prodotto tanto, siamo entrati tante volte nella loro area di rigore. Dopo se fai questo è più facile segnare un paio di gol. Sono soddisfatto, perché per me il calcio è un divertimento e stasera mi sono divertito – chiude mister Andreazzoli -. Ma credo che si sia siano divertiti anche i calciatori e questo fa la differenza”.