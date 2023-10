Gli azzurri non sfondano il bunker dell’Udinese, al Castellani finisce 0-0

Non basta il cuore e la generosità agli azzurri per centrare i tre punti nell’anticipo nel pomeriggio odierno contro L’Udinese. Al “Carlo Castellani” nel primo dei due anticipi dell’Ottava giornata l’Empoli non va oltre lo 0-0 contro i friulani, nonostante abbiano provato in tutti i modi di centrare il successo esercitando una costante pressione – soprattutto nella ripresa- peccando di imprecisione. Andreazzoli recupera Cacace schierandolo sulla sinistra del 4-3-2-1 al fianco della coppia difensiva composta da Ismajli e Luperto con Ebuhei a destra. Grassi riproposto in cabina di regia, Maleh e Marin le mezzali con Baldanzi e Cancellieri a supporto di Caputo. In apertura le due squadre si affrontano senza però scoprirsi troppo, gli ospiti si fanno vivi con un colpo di testa scoccato da Samardzic su cross di Pereyra con palla a lato. Risponde Marin in seguito ad una bella percussione di Cacace, obbligando Silvestri alla deviazione in angolo. Fondamentale il portiere ospite sulla botta a colpo sicuro di Baldanzi. Si affaccia in avanti la squadra ospite, senza però rendersi particolarmente pericolosa. Il finale di tempo è di marca azzurra, arriva anche il gol di Caputo su assist di Baldanzi ma Fabbri annulla su segnalazione del Var.

Nella ripresa la squadra di Andreazzoli preme con maggiore continuità e convinzione, gli ospiti si rendono pericolosi solo con un tiro da fuori di Samardzic a lato di posto. Episodio dubbio attorno alla metà della ripresa, Samardzic arriva in ritardo su Cancellieri inducendo il direttore di gara a concedere il penalty. Poi Fabbri lo toglie dopo esser stato richiamato al Var. Poi la girandola dei cambi da ambo le parti, gli azzurri sono costretti a sostituire Ismajli inserendo Baldanzi mentre Caputo lascia il posto a Cambiaghi. Poco dopo Baldanzi e Marin lasciano il posto a Kovalenko e Gyasi con il passaggio al 4-3-1-2. L’Empoli va vicinissimo al gol del vantaggio prima con Cancellieri, abile a chiudere la triangolazione Kovalenko-Gyasi ma i suo sinistro di prima intenzione fa solo strozzare l’urlo in gola alla tribuna del “Castellani”, poi Cambiaghi con il destro ad incrociare manda la palla a fare la barba al palo alla destra di Silvestri.

EMPOLI-UDINESE 0-0

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha 6 ; Ebuhei 6.5 Ismajli 6.5 (75′ Walukiewicz 6 ), Luperto 7 Cacace 6 ; Marin 6.5 (80′ Kovalenko 6 ), Grassi 6 Maleh 6 ; Baldanzi 6 (80′ Gyasi 6 ), Cancellieri 6.5 ; Caputo 5.5 (75′ Cambiaghi 6 ) . A disp. Perisan, Caprile, Shpendi, Guardino, Ranocchia, Destro, Bastoni. All. Andreazzoli 6

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5 ; Perez 6 Bijol 6.5 Kristensen 5.5; Ebosele 6 (70′ Ferreira 6 ), Samardzic 6.5 Walace 5 Pereyra 5.5 (70′ Payero 6), Kamara 5.5 (80′ Akè 6); Thauvin 5.5 (80′ Zemura), Lucca 5 (63′ Success 6). A disp. Okoye, Mosca, Guessand, Zarraga, Quina, Tikvic, Kabasele, Diawara, Pafundi. All. Sottil 5.5

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.5.

NOTE: Ammoniti: Maleh, Grassi, Pereyra, Perez. Angoli 5-6, rec. 2+7′. Spettatori 3000 circa.