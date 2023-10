Etrit Berisha e Ardian Ismajli convocati dalla nazionale albanese

Empoli informa: Etrit Berisha e Ardian Ismajli sono stati convocati dalla nazionale albanese per la sfida contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo 2024 (in programma giovedì 12 ottobre alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana) e l’amichevole contro la Bulgaria (in programma martedì 17 ottobre alle ore 18.00, sempre all’Air Albania Stadium di Tirana).

Ismajli, uscito nella gara di ieri contro l’Udinese, raggiungerà il ritiro della nazionale dove lo staff medico della nazionale albanese, in costante contatto con lo staff sanitario azzurro, valuterà la disponibilità per le due gare in programma.