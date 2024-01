Andreazzoli tra mercato e salvezza nel post gara di Verona: ecco cosa ha detto

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro il Verona. Il tecnico toscano ha affrontato le domande dei giornalisti con franchezza e ha analizzato diversi aspetti della prestazione della sua squadra.

Sul risultato della partita, Andreazzoli ha commentato: “Non ci si può accontentare, ma nemmeno esimere di riconoscere ai ragazzi che hanno fatto un gran lavoro. Sapevamo che chi sarebbe andato in campo avrebbe dato tutto, ci siamo presentati nella condizione non migliore, ma non si può parlare degli assenti”. Il riferimento agli assenti suggerisce che l’Empoli potrebbe aver affrontato la sfida con alcune defezioni importanti, ma Andreazzoli ha sottolineato l’impegno e la dedizione dei giocatori presenti.

Andreazzoli ha anche elogiato l’ingresso di Zurkowski durante la partita, dichiarando: “Chi ha giocato ha fatto bene, eravamo in una situazione complicata, Zurkowski è entrato nel momento più opportuno, poi non siamo riusciti a raccogliere quanto avremmo dovuto”. L’allenatore sembra riconoscere il contributo positivo del giocatore, pur rimarcando la mancata capitalizzazione delle opportunità create.

Sulla situazione degli infortunati, Andreazzoli ha dichiarato che al momento non può dare informazioni precise e che sarà necessario valutare la situazione durante la settimana di allenamento. L’incertezza sugli infortuni potrebbe influenzare le scelte di formazione per le prossime partite.

Riguardo al mercato, l’allenatore sembra consapevole della necessità di rinforzare la squadra e ha assicurato che il club sta lavorando seriamente per affrontare le sfide future. Ha concluso dichiarando: “Quello che deve essere chiaro a tutti è che lavoriamo seriamente e quindi tutte le nostre energie sono convogliate verso il raggiungimento dell’obiettivo salvezza“.