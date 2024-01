Gli azzurri si perdono nella nebbia di Verona, Empoli ancora penultimo

I timori della vigilia si sono avverati, anche se Andreazzoli aveva cercato di inquadrare l’Hellas nella giusta via.

Alla fine è quella del Verona la squadra che ha riportato una preziosa vittoria in chiave salvezza sconfiggendo l’Empoli per 2-1 nella ventesima giornata di Serie A.

La gara si è tenuta al Bentegodi ed è stata caratterizzata da tre gol e una fitta nebbia che ha aggiunto un tocco di mistero all’atmosfera.

Djuric ha immediatamente portato i padroni di casa in vantaggio al 3‘ con un colpo di testa vincente, sfruttando un perfetto corner di Duda: l’arbitro, dopo un attento controllo VAR, ha confermato il gol, con il pallone che ha appena varcato la linea di porta.

Nonostante lo svantaggio, l’Empoli ha cercato timidamente di reagire nei minuti successivi, ma senza mettere troppo in difficoltà la difesa gialloblù. A metà primo tempo, Grassi ha provato a rendersi pericoloso con un potente tiro da fuori area su punizione, sfiorando il palo.

Le due squadre hanno dimostrato grande fisicità sul campo, e al rientro negli spogliatoi la partita è rimasta sull’1-0.

La nebbia si è poi fatta più densa all’inizio della ripresa, e il Verona ha colpito ancora al 56′. Ngonge ha realizzato un gol spettacolare da fuori area, sfruttando una leggera deviazione di Grassi che ha beffato il portiere Caprile. Nonostante il doppio svantaggio, l’Empoli ha mostrato carattere e ha riaperto la gara al 64′ con un’incornata precisa del neorientrato Zurkowski, subentrato in campo. Tuttavia, nonostante la superiorità numerica a partire dall’87’ a causa dell’espulsione di Duda, gli azzurri non sono riusciti a pareggiare.

Infatti, nonostante gli sforzi dell’Empoli nel recupero, il Verona ha vinto e in classifica ora l’Hellas si trova a 17 punti, momentaneamente al sedicesimo posto insieme all’Udinese, mentre l’Empoli rimane a 13 punti, ancora penultimo in classifica, in piena zona retrocessione.

Verona-Empoli 2-1

Hellas Verona: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola (35′ st Dawidowicz), Doig; Duda, Folorunsho (22′ st Saponara); Suslov (47′ st Amione), Serdar, Ngonge (47′ st Mboula); Djuric (35′ st Henry). All.: Baroni

Empoli: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini (12′ st Zurkowski), Grassi (22′ st Marin), Maleh (36′ st Sodero); Gyasi (36′ st Corona), Shpendi (12′ st Cancellieri), Cambiaghi. All.: Andreazzoli

Arbitro: sig. Doveri

Reti: 3′ Djuric, 12′ st Ngonge, 19′ st Zurkowski