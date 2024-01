Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Chi arbitra Juve-Empoli

Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Juventus-Empoli, gara in programma sabato 27 gennaio alle ore 18.00 all’Alianz Stadium di Torino. Christian Rossi di La Spezia e Luigi Rossi di Rovigo gli assistenti; Alessandro Prontera di Bologna il IV uomo; Daniele Doveri di Roma 1 il Var e Paolo Valeri di Roma 2 l’Avar.

I numeri di Livio Marinelli

Livio Marinelli ha diretto 44 gare in Serie A, 6 in questa stagione. Sono dodici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; lo scorso anno ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro infine la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino dello scorso dicembre. Tre i precedenti con la Juventus, cn bilancio in perfetto equilibrio di 1 vittoria bianconera, 1 pareggio e 1 sconfitta.