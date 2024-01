Attendendo lo Spezia: allenamento al “Cetilar”, Nicolas in diffida

Allenamento mattutino per il Pisa Sporting Club che sta proseguendo la preparazione in vista del match con lo Spezia in programma sabato (ore 16.15) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”.

La squadra nerazzurra si è radunata questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per una seduta tecnico-tattica iniziata con un riscaldamento sul campo secondario e proseguita con una serie di esercitazioni sul campo principale che hanno riguardato tutti i reparti.

La settimana dei nerazzurri proseguirà domani (pomeriggio) e giovedì (mattina) sempre al “Cetilar”, mentre l’Arena ospiterà venerdì la tradizionale rifinitura della vigilia.

Oggi, intanto, è stato il giorno dedicato alle decisioni del Giudice Sportivo; nessuna sanzione per il Pisa Sporting Club. Da segnalare però l’ingresso del portiere Nicolas nella lista dei diffidati già composta da Maxime Leverbe, Lisandru Tramoni, Gabriele Piccinini e Tomas Esteves.