Basta Pulisic al Milan, sconfitta di misura per l’Empoli

Un gol di Pulisic sul finire del primo tempo vale il successo rossonero sugli azzurri; al Meazza Milan batte Empoli 1-0.

Con il gol di Christian Pulisic, il Milan si assicura la vittoria nella partita di San Siro contro l’Empoli.

La rete dell’attaccante americano, realizzata nella fase conclusiva del primo tempo, si rivela decisiva e consente a Stefano Pioli di superare la Juventus, posizionandosi al secondo posto in classifica. La Vecchia Signora, infatti, si ferma sul pareggio 2-2 contro l’Atalanta.

Gli highlights di Milan-Empoli 1-0

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

La realizzazione vincente di Pulisic, frutto di un’azione orchestrata da Bennacer e confezionata da Okafor, vede il contributo decisivo di Luperto con una deviazione. Questa vittoria consolida la posizione del Milan nella lotta per i vertici, mentre per l’Empoli si tratta della seconda sconfitta consecutiva, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione. Nonostante l’iniziale risalita sotto la guida di Nicola, la squadra deve ancora faticare per garantirsi la salvezza.

Milan-Empoli 1-0, il tabellino