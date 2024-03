Oggi, giovedì 28 marzo a partire dalle 18.30 meet and greet con Nicolò Cambiaghi e Sebastiano Luperto allo store di Piazza della Vittoria.

Durante la serata sarà estratto il vincitore dell’e degli altri premi messi in palio per tutti coloro che nell’ultimo mese e fino alle ore 18.00 di giovedì, faranno acquisti all’Empoli Store per un valore minimo di 20 euro.

Per vincere i premi sarà necessario essere presenti all’evento.