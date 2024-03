Pasqua Nerazzurra all’insegna della solidarietà con la ASD-APS EppurSiMuove

E’ stato davvero un pomeriggio speciale quello vissuto da Alessandro De Vitis, Lisandru Tramoni, Pietro Beruatto, Arturo Calabresi e Stefano Moreo che, in rappresentanza della Prima squadra del Pisa Sporting Club hanno visitato la ASD-APS EppurSiMuove.

I nerazzurri si sono intrattenuti con i volontari, gli addetti e soprattutto con i veri protagonisti di EppurSiMuove, ragazze e ragazzi di ogni età che grazie alle attività dell’Associazione hanno modo di vivere esperienze a 360 gradi.

Le attività sportive agonistiche e non agonistiche, ludico, motorie, ricreative, sociali, formative ecc… organizzate dalla EppurSiMuove sono infatti tra loro trasversali e rivolte a bambini e ragazzi abili e diversamente abili e alle loro famiglie con lo scopo di sviluppare un sistema di relazioni efficaci per, come sottolinea proprio il manifesto introduttivo dell’Associazione “un patto educativo e di welfare con tutti i nostri interlocutori in un rapporto di collaborazione reciproca basato su scelte condivise”.

L’attività di EppurSiMuove è molto importante e si basa soprattutto sui contributi esterni ed è per questo che altrettanto importanti sono le iniziative collaterali come l’esibizione de “Le Equilibriste” in programma il prossimo 25 maggio (ore 21.00) al Teatro Nuovo; uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto ai progetti dell’Associazione.

La giornata vissuta dai ragazzi del Pisa nelle strutture che ospitano EppurSiMuove è stata ricca di emozioni e si è conclusa con lo scambio dei doni in vista delle prossime Festività Pasquali.

Per chi volesse saperne di più sulla attività della EppurSiMuove è attiva la casella mail eppursimuoveasd@gmail.com unitamente alla pagina Facebook ASDeppursimuove