L’Inter batte l’Empoli: continua la corsa verso la Seconda Stella dei nerazzurri

Nel tentativo di consolidare ulteriormente il proprio dominio in vetta alla Serie A, l’Inter ha affrontato l’Empoli con determinazione e grinta, cercando di mettere un altro mattoncino verso il traguardo della seconda stella. L’Empoli, forte della storica vittoria della scorsa stagione a San Siro con la rete di Baldanzi, ha cercato di opporsi con tutte le proprie forze soprattutto con un buon primo tempo.

Nella formazione nerazzurra, il duo d’attacco composto da Lautaro Martinez e Thuram ha mantenuto la propria posizione, supportato sulle fasce da Dimarco e Darmian, quest’ultimo preferito a Dumfries. In porta, una sorpresa con Audero che ha ottenuto la maglia da titolare, lasciando Sommer in panchina. Nell’Empoli, Niang è stato schierato come terminale offensivo, supportato da Zurkowski e Cambiaghi (nella foto), mentre Gyasi e Pezzella hanno presidiato le fasce, con Marin e S. Bastoni a centrocampo.

Fin dall’inizio, l’Inter ha dimostrato di essere padrona del campo, mentre l’Empoli ha faticato a trovare spazi per concludere a rete. Al 5° minuto, la rete di Dimarco ha dato il via al punteggio, con il difensore nerazzurro che ha sfruttato un cross di A. Bastoni per siglare il gol. Poco dopo, al 19° minuto, è stato A. Bastoni a sfiorare il gol con un tiro che ha colpito il palo.

Nonostante gli sforzi dell’Empoli, che ha cercato di minacciare la porta avversaria con una conclusione pericolosa di Marin al 27° minuto, l’Inter ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Dimarco.

Nel secondo tempo, l’Inter ha continuato a premere sull’acceleratore, costringendo l’Empoli a difendersi con tutte le proprie forze. Al 54° minuto, Pavard è stato vicino al gol, ma il suo tentativo è stato respinto da un intervento tempestivo di Bereszynski.

L’Inter ha poi raddoppiato al 81° minuto, quando Sanchez ha segnato a porta vuota su assist di Dumfries, chiudendo definitivamente la partita con il punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri.

Con questa vittoria, l’Inter continua la sua marcia verso il traguardo del campionato, dimostrando una volta di più la sua determinazione e il suo spirito vincente. Gli azzurri invece continuano a lottare per mantenersi in zona salvezza, la Serie A è lo scudetto della presidenza Corsi.