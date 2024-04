Aquilani: “Una vittoria emozionante, il futuro? Focus sul Pisa”

Durante la conferenza stampa post-vittoria contro il Palermo, il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e ha affrontato anche il tema del suo futuro, smentendo le voci riguardanti un possibile passaggio alla Fiorentina di Commisso.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Aquilani ha iniziato commentando l’importante vittoria, definendola una partita emozionante: “Quando si vince in questo modo lascia tanto. Abbiamo avuto un piccolo calo mentale dopo la rete annullata al Palermo, ma siamo riusciti a reagire nel secondo tempo. Matteo ha fatto due gol e ci ha fatto vincere la partita. Siamo contenti per lui, è stato fuori tanto, è un giocatore importante che non abbiamo mai avuto”.

Riguardo al futuro, Aquilani ha chiarito che il suo unico obiettivo è concentrarsi sul Pisa e terminare la stagione nel migliore dei modi: “Le voci sul mio futuro a Firenze non mi distraggono. Il mio focus è lavorare qui e finire il campionato nel migliore dei modi. A fine anno tireremo una riga. La società può anche mandarmi via se le prestazioni non saranno all’altezza, ma la stima è reciproca tra me e i vertici della società che mi hanno dimostrato sostegno per tutto il campionato”.

Infine, Aquilani ha elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Esteves: “Fino a poco tempo fa perdevamo le partite all’ultimo minuto, ora abbiamo alzato l’attenzione. I ragazzi hanno meritato di vincere contro una squadra che si giocherà la Serie A fino alla fine. Esteves lavorerà ancora più forte perché conosce il calcio e ha fatto una grande partita”.

Con queste parole, Aquilani ha ribadito il suo impegno e la sua dedizione al Pisa, respingendo de facto le voci di un possibile trasferimento alla Fiorentina e concentrando la sua attenzione sulle sfide future con la squadra nerazzurra.