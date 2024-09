Pronti, via: l’1-1 tra Bologna ed Empoli tutto nei primi tre minuti

Bologna ed Empoli si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1 in una partita segnata da un inizio scoppiettante. Le reti arrivano subito nei primi minuti: Fabbian porta in vantaggio i padroni di casa al 2′, ma Gyasi risponde immediatamente per l’Empoli al 3′. Dopo un primo tempo vivace e ricco di emozioni, la ripresa è meno intensa e scivola via senza ulteriori colpi di scena.

Con questo risultato, l’Empoli di D’Aversa allunga la sua striscia positiva, salendo a 5 punti in classifica e consolidando il quarto posto. Il Bologna, invece, continua a faticare in attacco e resta a secco di vittorie, raccogliendo solo il secondo punto del suo campionato. Dopo la pausa per le nazionali, i rossoblù andranno a Como, mentre l’Empoli attenderà la Juventus al Castellani.

Bologna – Empoli 1-1

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumi (82’ De Silvestri), Beukema, Miranda; Fabbian (65’ Dallinga), Freuler, Moro (54’ Aebischer); Orsolini (82’ Urbanski), Castro, Karlsson (54’ Odgaard). All. Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia; Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (61’ Maleh), Henderson, Pezzella (72’ Cacace); Solbakken (67’ Pellegri), Fazzini (67’ Haas); Colombo (61’ Esposito). All. Sullo

A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sazonov, Ekong, Marianucci.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (Vecchi-Rossi; Collu; Paterna/Doveri)

MARCATORI: 2’ Fabbian, 3’ Gyasi

AMMONITO: Pezzella