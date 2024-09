Pisa capolista, battuta la Reggiana all’Arena per il primato

Il Pisa conquista una bella vittoria contro la Reggiana e si issa al primo posto in Serie B.

Una partita combattuta all’Arena Garibaldi ha visto i padroni di casa prevalere per 2-1, dimostrando solidità e capacità di capitalizzare le occasioni create. Con questa vittoria, il Pisa continua il suo ottimo inizio di stagione, che comprende anche la qualificazione in Coppa Italia contro il Frosinone.

Entrambe le squadre arrivavano alla sfida con buone prestazioni in campionato. Il Pisa aveva iniziato la stagione con una vittoria e due pareggi, mentre la Reggiana, eliminata dal Genoa in Coppa Italia, aveva raccolto 7 punti nelle prime tre partite di Serie B grazie a due vittorie consecutive e un pareggio. Gli scontri diretti della scorsa stagione si erano conclusi con due pareggi, suggerendo una certa parità tra le formazioni.

La partita

La partita inizia con un Pisa molto aggressivo, desideroso di prendere il controllo fin dai primi minuti. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa passano in vantaggio al 22° minuto con un gran gol di Matteo Tramoni. L’attaccante, liberato splendidamente da Marin, piazza un diagonale di sinistro che, dopo aver colpito il palo, si insacca alle spalle di Bardi. È un gol che testimonia la qualità offensiva del Pisa, capace di sfruttare le opportunità che si presentano.

Il resto del primo tempo vede entrambe le squadre creare occasioni. La Reggiana prova a reagire, ma si scontra con un attento Semper, che al 42° minuto compie un doppio intervento per evitare il pareggio su una conclusione di Vergara e una successiva ribattuta di Portanova.

Nella ripresa, il Pisa raddoppia subito. Al 49° minuto, Nicholas Bonfanti trova la rete con un tiro da fuori area che, grazie a una leggera deviazione, inganna Bardi. È un colpo duro per la Reggiana, che si trova a dover inseguire due gol di svantaggio.

Nonostante il doppio colpo, la squadra di William Viali non si arrende e cerca di riaprire la partita. Al 77° minuto, su un calcio d’angolo battuto da Maggio, Alessandro Sersanti svetta di testa e accorcia le distanze per la Reggiana, portando il punteggio sul 2-1. Da quel momento in poi, gli ospiti mettono sotto pressione la difesa del Pisa, che però regge bene fino alla fine.

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, gestisce abilmente i cambi, rinforzando la difesa e il centrocampo negli ultimi minuti per mantenere il vantaggio. Angori, Rus e Mlakar vengono inseriti per dare freschezza alla squadra e contenere la pressione degli avversari. Dall’altro lato, Viali cerca di dare nuova linfa al suo attacco con i cambi, inserendo Okwonkwo e Vido, ma la difesa del Pisa resiste.

Il fischio finale sancisce la vittoria del Pisa per 2-1, un successo che proietta i toscani al primo posto in classifica. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere solida e ben organizzata, capace di colpire al momento giusto e difendersi con ordine. La Reggiana, nonostante la sconfitta, esce dal campo con la consapevolezza di aver giocato una buona partita e di poter migliorare nelle prossime sfide. La Serie B è solo all’inizio, ma il Pisa ha lanciato un segnale forte a tutte le avversarie.