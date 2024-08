Ola Solbakken è un nuovo calciatore azzurro

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportiva Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Ola Selvaag Solbakken.

Ola Selvaag Solbakken è un attaccante norvegese nata a Melhus il 7 settembre 1998. Cresciuto con la maglia della squadra della propria città natale, il Melhus, all’età di 14 anni entra nel settore giovanile del Rosenborg, dove arriva a vincere il titolo nazionale Under 19. Passa quindi al Ranheim dove, nell’aprile del 2018, esordisce in Eliteserien, la massima serie norvegese, nella sfida sul campo del Tromsø. Nel dicembre del 2019 si trasferisce al Bodø/Glimt dove nel primo anno gioca 22 gare con 3 reti, contribuendo alla vittoria del campionato, a cui si aggiungono le prime presenze in campo europeo. Titolo nazionale bissato, da protagonista, anche nel 2021, quando in campionato conta 26 presenze con 6 gol e in Europa League 7 reti in 15 presenze. Dopo un’altra stagione con la formazione giallonera, nel gennaio del 2023 viene acquistato dalla Roma, con cui esordisce in Serie A nella sfida contro la Fiorentina. Nell’estate del 2023 lascia la Roma per la Grecia, passando in prestito all’Olympiacos; a gennaio nuova trasferimenti, sempre in prestito, ai giapponesi dell’Urawa Reds. Solbakken conta inoltre 11 presenze con la nazionale maggiore norvegese, con cui ha esordito nel novembre del 2021 in occasione del pareggio per 0-0 contro la Lettonia.