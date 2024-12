La Emmanuel Gyasi Foundation per Empoli-Torino

In occasione di Empoli-Torino, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, saranno presenti due postazioni (una in Tribuna e l’altra in Maratona) due postazioni della Emmanuel Gyasi Foundation presso la quale sarà possibile acquistare un panciok solidale. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a sostegno dei progetti della fondazione.

Fondata nel 2021, la Emmanuel Gyasi Foundation nasce con la volontà di aiutare i bambini, le donne abbandonate, maltrattate del Ghana. Dedicata alla raccolta di fondi e alla fornitura di servizi benefici, vuole ridare fiducia e migliorare la vita di coloro che hanno bisogno di assistenza e garantire un futuro diverso a queste persone. Contribuisci anche tu e aiuta a regalare un sorriso!