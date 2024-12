Così Roberto D’Aversa alla vigilia di Empoli-Genoa

Alla vigilia del match tra Empoli e Genoa, in programma sabato 28 dicembre 2024 alle 15:00 presso lo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” di Empoli, l’allenatore degli azzurri, Roberto D’Aversa, ha parlato della sfida in conferenza stampa.

“Il Genoa è una squadra in grande ripresa e tra le più in forma del momento”, ha sottolineato il tecnico. “Lo dimostra il secondo tempo della loro partita contro il Napoli dello scorso fine settimana. Saremmo molto ingenui a sottovalutarli solo perché attualmente si trovano in una posizione di classifica inferiore alla nostra”.