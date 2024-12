Serie C: fare in diretta Rai. Il calendario dalla seconda di ritorno

La Lega Pro ha ufficializzato le partite del Campionato di Serie C NOW 2024/2025 che verranno trasmesse in diretta su Rai Sport nelle prossime giornate del girone di ritorno.

Ecco l’elenco delle gare con date, orari e gironi di appartenenza.

Calendario gare in Diretta Rai

Data Giornata Partita Girone Orario Canale Domenica 5 gennaio 2025 2ª giornata ritorno TORRES – PESCARA B 15:00 Rai Sport Lunedì 13 gennaio 2025 3ª giornata ritorno AUDACE CERIGNOLA – AVELLINO C 20:30 Rai Sport Lunedì 20 gennaio 2025 4ª giornata ritorno GUBBIO – PERUGIA B 20:30 Rai Sport Lunedì 27 gennaio 2025 5ª giornata ritorno CROTONE – AZ PICERNO C 20:30 Rai Sport Lunedì 3 febbraio 2025 6ª giornata ritorno BENEVENTO – MONOPOLI C 20:30 Rai Sport Lunedì 10 febbraio 2025 7ª giornata ritorno TERNANA – AREZZO B 20:30 Rai Sport Lunedì 17 febbraio 2025 8ª giornata ritorno PESCARA – ASCOLI B 20:30 Rai Sport Lunedì 24 febbraio 2025 9ª giornata ritorno RIMINI – AREZZO B 20:30 Rai Sport Lunedì 3 marzo 2025 10ª giornata ritorno PERUGIA – ASCOLI B 20:30 Rai Sport Domenica 9 marzo 2025 11ª giornata ritorno LECCO – FERALPISALÒ A 13:30 Rai Sport Mercoledì 12 marzo 2025 12ª giornata ritorno AVELLINO – TRAPANI C 20:30 Rai Sport Lunedì 17 marzo 2025 13ª giornata ritorno TRENTO – ALCIONE MILANO A 20:30 Rai Sport

Le gare saranno visibili in chiaro su Rai Sport, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire alcune delle sfide più importanti del campionato di Serie C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/DIV del 24 Dicembre 2024

