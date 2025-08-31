Gli Azzurrini convocati in nazionale

Baralla, Busiello e Zanaga con l’Italia Under 18, Huqi con l’Albania Under 19, Pasalic con la Svezia Under 18, Biondini, Landi e Perillo con l’Italia Under 17 e Mezani con l’Albania Under 17: questi gli azzurrini convocate dalle rispettive nazionali giovanili per i prossimi impegni.
Alessio Baralla, Danilo Busiello e Edoardo Zanaga sono stati convocati dalla Nazionale Under 18, per un torneo internazionale in programma dal 3 al 9 settembre in Croazia. Gli Azzurrini esordiranno mercoledì 3 settembre (ore 15) contro i sudcoreani al Gradski Stadion di Vrbovec, prima di sfidare gli Emirati Arabi sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelišće e la Croazia martedì 9 settembre (ore 11), nuovamente a Vrbovec.
Mattia Huqi è stato convocato dall’Albania Under 19 per un triangolare in programma a Tirana alla Casa del Calcio, a cui parteciperanno Albania, Moldavia e Kosovo. La nazionale albanese esordirà contro i moldavi giovedì 4 settembre alle 17:00 e affronterà poi lunedì 8 settembre alle 10.30 la nazionale kosaovara.
Kevin Pasalic è stato convocato dalla Svezia Under 18 per uno stage di allenamento nella Jutland dove la formazione svedese affronterà in amichevole la Norvegia (giovedì 4 settembre alle ore 17.00 a Viborg) e la Romania (domenica il 7 settembre alle 12.00 a Skive)
Edoardo Biondini, Jacopo Landi e Diego Perillo sono stati convocati dalla Nazionale Under 17 per un torneo internazionale, in programma dal 4 al 9 settembre in Portogallo. Gli Azzurrini esordiranno giovedì 4 settembre (ore 11 locali, ore 12 italiane) all’Estádio Municipal ‘Manuela Machado’ di Viana do Castelo contro il Portogallo. Successivamente affronteranno la Serbia sabato 6 settembre (ore 15 locali, ore 16 italiane) all’Estádio Municipal da Coutada di Arcos de Valdevez e la Scozia martedì 9 settembre (ore 10 locali, ore 11 italiane), di nuovo a Viana do Castelo.
Infine, Xhoel Mezani è stato convocato dalla nazionale albanese Under 17 per la Syrenka Cup, torneo internazionale che si svolgerà in Polonia dal 4 al 9 settembre. La nazionale albanese esordirà giovedì 4 settembre alle 16.00 contro la Polonia al GKS Pogon Stadium di Grodzisk Mazowiecki, per poi affrontare la Norvegia (sabato 6 settembre alle ore 13.00 al Sulejówek Municipal Stadium di Sulejówek) ed infine la Romania (martedì 9 settembre alle ore 11.00 allo Stadio Marszałka Józefa Piłsudskiego di Varsavia).
