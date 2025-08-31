Gli Azzurrini convocati in nazionale

Baralla, Busiello e Zanaga con l’Italia Under 18, Huqi con l’Albania Under 19, Pasalic con la Svezia Under 18, Biondini, Landi e Perillo con l’Italia Under 17 e Mezani con l’Albania Under 17: questi gli azzurrini convocate dalle rispettive nazionali giovanili per i prossimi impegni.