Esordio sfortunato al Comunale per la Pianese: 0-1 e vittoria del Carpi

A decidere il match è il gol di Zagnoni arrivato proprio sul finire del primo tempo

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Masetti, Chesti (1’ st Gorelli); Sussi (36’ st Vigiani), Simeoni, Bertini M., Tirelli (1’ st Martey), Coccia (20’ st Bellini); Proietto, Fabrizi (36’ st Ongaro). A disposizione: Filippis, Zambuto, Balde, Peli, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Amayah (10’ st Figoli), Zagnoni, Lombardi; Cecotti (43’ st Verza), Rosetti (43’ st Panelli), Rossini, Rigo; Cortesi (34’ st Casarini), Forte (10’ st Stanzani); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Sall, Toure, Pitti, Arcopinto. Pietra. Allenatore: Cassani.

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo (Cozzuto – Scarpati; IV ufficiale: Di Mario di Ciampino; FVS: Linari di Firenze)

MARCATORI: 44’ pt Zagnoni (C)

AMMONITI: Cortesi, Masetti

NOTE: Spettatori 672 (453 biglietti + 219 abbonati). Incasso 4.450 + 1.827 quota abbonati. Totale € 6.277. Recupero: 2’, 8’. Angoli: 9-6

Esordio sfortunato al Comunale di Piancastagnaio per la Pianese, che nella seconda giornata di Serie C deve arrendersi a un Carpi ordinato e cinico. A decidere la sfida è la rocambolesca rete di Zagnoni, arrivata proprio al tramonto del primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Birindelli provano a reagire, creando una buona mole di gioco ma senza mai riuscire a trovare il guizzo vincente. Adesso i bianconeri dovranno attendere sei giorni per cercare riscatto: sabato 6 settembre la Pianese sarà infatti impegnata nella trasferta sarda sul campo della Torres.

Primo tiro nello specchio della porta firmato da Forte per gli ospiti, dopo neanche 2’ di gioco, ma Tommaso Bertini è sicuro e respinge. Provano a replicare le zebrette sugli sviluppi di un corner, ma Amey non trova il tempo giusto sulla bella sponda di Chesti. Occasione importante per i padroni di casa all’8’, quando una bella triangolazione manda Sussi al cross, ma Tirelli non riesce a impattare bene la sfera. Torna a farsi vedere dalle parti di Sorzi la Pianese intorno alla mezz’ora, ma i tentativi sono puntualmente sventati dalla retroguardia biancorossa. Bella parabola di Marco Bertini al 36’, che insidia l’estremo difensore emiliano, bravo comunque a smanacciare e ad allontanare la minaccia. A sbloccare la gara è Zagnoni al 44’: sul traversone tagliato di Cortesi, servito direttamente da calcio piazzato, il difensore carpigiano colpisce in area e sul secondo palo batte Bertini. È 0-1 al Comunale. Nei pochi minuti rimanenti la squadra toscana ci prova, ma non riesce a creare reali chance. Si va così all’intervallo con gli ospiti in vantaggio di una rete.

Nella ripresa parte forte la squadra di casa, ma il bel controllo in area di Fabrizi non porta a nulla. La Pianese continua a spingere e, pur trovandosi spesso in proiezione offensiva, non riesce a trovare il varco giusto. Al 20’ della ripresa è Proietto a provarci su calcio di punizione, ma la conclusione termina di poco a lato. La formazione di Piancastagnaio continua a proporre gioco: al 26’ Bellini serve Sussi, la cui conclusione viene respinta dalla difesa. Al 31’ è lo stesso Bellini a rendersi pericoloso con un gran controllo, ma Lombardi riesce a murare il tiro per ben due volte. Nel finale gli amiatini si riversano in avanti in un vero e proprio arrembaggio, ma il Carpi si difende con ordine. Viste le interruzioni, i cambi, e ben due interventi dell’FVS il signor Cerea decide di concedere ben 8 minuti di recupero ma la Pianese non riesce comunque a trovare la rete del pari. Al 97’ è Simeoni che si trova sul destro, dopo la bella spizzata di Amey, il pallone del possibile pareggio, ma la conclusione è larga. Al triplice fischio è il Carpi a festeggiare e a portarsi a casa i tre punti.

