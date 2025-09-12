BKT Premia 2025-26: riparte il contest ufficiale della Serie BKT

Riparte la Serie BKT e riparte anche il concorso BKT Premia. Giunto alla sua quinta edizione, il contest ufficiale della Serie BKT, rinnovato nelle modalità di gioco, prevede premi ancora più esclusivi. Dopo il successo delle stagioni precedenti, BKT conferma il concorso che accompagnerà gli appassionati dal 12 settembre 2025 per tutta la stagione 2025-26. L’azienda, leader mondiale nella produzione di pneumatici Off-Highway e Title Sponsor della Serie BKT dal 2018, rinnova il suo impegno verso i tifosi e il territorio.

Anche quest’anno gli utenti potranno mettersi alla prova in diversi minigiochi e sfidare gli oltre centomila giocatori per guadagnare punti, ottenere premi e scalare la classifica di Fattore Campo. Quest’ultima è l’iniziativa sociale di BKT, che come ogni anno mira a riqualificare un’area urbana, offrendo un contributo concreto alla crescita collettiva e alla valorizzazione del territorio. L’obiettivo come sempre è quello di premiare l’amore e la conoscenza per la propria squadra e del campionato aumentando le opportunità di gioco e, dunque, le possibilità di ottenere gli esclusivi premi messi in palio.

MODALITÀ DI GIOCO



La nuova edizione di BKT Premia introduce anche nuovi premi esclusivi e conferma le modalità di gioco della scorsa stagione, pensate per accompagnare i tifosi durante tutta la settimana. Saranno cinque al massimo le possibilità settimanali che gli utenti avranno per cercare di vincere i premi, mettendo alla prova le proprie conoscenze calcistiche. Confermati Quiz, Tripletta e il classico Instant Win. In più avremo la possibilità legata a Invita un Amico e alla partecipazione a sondaggi durante la stagione. Ad aprire la settimana, infatti, ogni martedì, ci sarà un Quiz di 5 domande sulla Serie BKT seguito da “la Tripletta”, un pronostico di tre partite a scelta sulla giornata di campionato in arrivo da fare ogni i giovedì.

PIÙ GIOCHI PIÙ VINCI



Più giochi, più guadagni punti e più vinci, l’edizione 2025 2026 di BKT Premia si presenta in questo modo! Oltre alla classifica di Fattore Campo, i punti guadagnati consentiranno all’utente di scalare la classifica personale, che da quest’anno premierà i primi tre classificati. Una delle novità della stagione 2025-26 riguarda la classifica personale e la premiazione degli utenti che ottengono il punteggio finale più alto. I primi tre classificati, infatti, si aggiudicheranno un barbecue per le grigliate con gli amici e in famiglia. Anche in questa stagione non mancheranno i grandi classici: i palloni ufficiali della Serie BKT Kappa Kombat 2025, le maglie ufficiali stagione 25-26 dei 20 club, e poi i gadget esclusivi targati BKT come, il Kit Stadio BKT, BKT Tech Kit, i palloni BKT e la combo palloni BKT (basket+calcio). Altra novità dell’anno sono esperienze da vivere direttamente allo stadio con accrediti in tribuna e l’accesso in hospitality, validi per 2 persone. BKT non ha pensato solo agli appassionati di calcio ma ha predisposto anche una serie di premi per tutti gli sportivi come: le mountain Bike BKT, l’Album da collezione dei Calciatori Panini 25-26, il Monopoly BKT versione Monster Jam, il borsone sportivo e il giubbotto imbottito BKT e i mitici Monster Truck telecomandati.

I progetti BKT Premia e Fattore Campo sono la testimonianza dell’impegno e vicinanza di BKT ai tifosi e le loro città, a conferma dell’obiettivo più profondo: promuovere i





valori dello sport





, generare un





impatto positivo





sul





territorio





e sulle





nuove generazioni, premiando la passione dei tifosi e incitandoli a tifare in grande!

La nuova stagione di BKT Premia è pronta a partire. Sei pronto a Tifare in grande!?