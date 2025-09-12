“Il Pisa è il coronamento di un sogno”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Giacomo

Maucci:

“Arrivare

al

Pisa

è

la

realizzazione

di

un

sogno

per

un

ragazzo

come

me

che

fino

a

pochi

mesi

fa

giocava

in

Primavera.

Cerco

di

godermi

ogni

attimo

di

questa

esperienza

mettendo

tutto

me

stesso

in

campo

per

imparare

dai

miei

compagni

tutto

quello

che

serve

per

diventare

un

vero

Professionista“

