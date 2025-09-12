“Il Pisa è il coronamento di un sogno”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Giacomo
Maucci:
“Arrivare
al
Pisa
è
la
realizzazione
di
un
sogno
per
un
ragazzo
come
me
che
fino
a
pochi
mesi
fa
giocava
in
Primavera.
Cerco
di
godermi
ogni
attimo
di
questa
esperienza
mettendo
tutto
me
stesso
in
campo
per
imparare
dai
miei
compagni
tutto
quello
che
serve
per
diventare
un
vero
Professionista“
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
