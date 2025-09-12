Domani inizia il campionato Primavera; tutte le gare casalinghe degli azzurri in diretta sul nostro canale YouTube

Prenderà il via questo fine settimana il Campionato Primavera 2 2025/26, con gli azzurri di mister Filippeschi che esordiranno domani, sabato 13 settembre alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio, contro il Monopoli.







Tutte le gare casalinghe degli azzurri di questa stagione saranno visibili, grazie alla partnership con La Giovane Italia, da anni punto di riferimento nel racconto e nella valorizzazione del calcio giovanile italiano, gratuitamente sul nostro canale YouTube (







https://www.youtube.com/c/EmpoliFC1920







).







La Primavera di mister Andrea Filippeschi è stata inserita nel Girone B, insieme a Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Monopoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Salernitana, Spezia e Ternana.







Il campionato prevede due gironi da 16 squadre, con una fase regolare di 30 giornate, con chiusura fissata per sabato 9 maggio. La prima classificata di entrambi i gironi sarà promossa direttamente in Primavera 1 e sono previsti Playoff e Playout. Le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputeranno i Playoff per determinare la terza promozione al Campionato Primavera 1 2026/27. Le società classificatesi al 15° e 16° posto di ogni girone, per un totale di quattro squadre, disputeranno i Playout per la permanenza nel Campionato Primavera 2 2026/27 ed evitare la retrocessione nel Campionato Primavera 3 2026/27.