La Pianese vuole allungare la striscia. Rognini: “Samb squadra organizzata, mi aspetto una partita tosta”

L’allenatore in seconda delle zebrette ha fatto le veci dello squalificato Birindelli nella conferenza stampa della vigilia

Vuole dare seguito alle belle prestazioni e soprattutto ai risultati la Pianese, che domani, sabato 13 settembre, affronterà la Sambenedettese al Comunale di Piancastagnaio. I bianconeri, ancora imbattuti in trasferta, vogliono centrare il primo successo anche davanti al pubblico amico e conquistare quello che sarebbe il secondo consecutivo. I marchigiani, dopo la vittoria all’esordio con il Bra, arrivano da un pareggio e una sconfitta con Gubbio e Forlì e cercheranno di riscattarsi dopo il primo ko stagionale. Tra gli amiatini e i rossoblù, neopromossi, non esistono precedenti in competizioni ufficiali. A dirigere la gara, che prenderà il via alle 15.00, sarà il signor Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato da Fabio D’Ettorre e Alessio Miccoli, entrambi di Lanciano. Il IV ufficiale designato è Deborah Bianchi (Prato), mentre l’operatore FVS sarà Roberto Meraviglia di Pistoia.

A presentare la gara dal fronte zebrette è stato Diego Rognini, che ha sostituito lo squalificato Alessandro Birindelli. “Affrontiamo una squadra ben allenata, reduce da una stagione esaltante in cui ha vinto il campionato – ha detto l’allenatore in seconda –. Abbiamo analizzato le prime tre giornate: è una squadra che punta molto sulle transizioni, organizzata e preparata come tutte quelle che incontriamo in questa categoria. Noi siamo ancora alla ricerca della prima vittoria in casa, quindi mi aspetto una bella partita”.

“Della partita in Sardegna ci è piaciuta la continuità di prestazione – ha aggiunto ancora Rognini –. Già con Ascoli e Carpi avevamo fatto bene sul piano dell’atteggiamento, anche se eravamo stati poco incisivi negli ultimi metri. A Sassari invece i ragazzi sono stati bravissimi: sia in parità numerica che in superiorità hanno avuto lo spirito giusto. Quell’atteggiamento va ripetuto sempre, perché per noi è fondamentale. Vuol dire essere veloci sotto palla, aggressivi, cattivi sportivamente e pronti a lottare su ogni pallone. Questo è un campionato che dura cento minuti e i dettagli fanno la differenza”. Il tecnico ha poi concluso parlando delle emozioni di affrontare l’esordio in panchina come primo allenamento: “Già nei venti minuti finali contro la Torres ho sentito cosa vuol dire vivere il clou di una partita. È diverso rispetto alle esperienze in Primavera o nel settore giovanile: qui siamo nei professionisti e tutto ha un altro peso. Ma è proprio questo il bello del calcio: le emozioni che ci regala. Viviamo per questo e domani sarà un’altra occasione per provarle”.

