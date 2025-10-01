Le gare azzurre del mese di ottobre

Tre volte al Carlo Castellani Computer Gross Arena con Monza, Venezia e Sampdoria, le trasferte a Bolzano col
Südtirol e a Modena:
ecco le nostre sfide del mese di ottobre.
6^ giornata – Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Monza
7^ giornata – Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 Südtirol – Empoli
8^ giornata – Domenica 19 ottobre 2025 ore 17.15 Empoli – Venezia
9^ giornata – Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 Modena – Empoli
10^ Giornata – Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Sampdoria
