Le gare azzurre del mese di ottobre


Tre volte al Carlo Castellani Computer Gross Arena con Monza, Venezia e Sampdoria, le trasferte a Bolzano col



Südtirol e a Modena:


ecco le nostre sfide del mese di ottobre.

6^ giornata – Mercoledì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Monza

7^ giornata – Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 Südtirol – Empoli

8^ giornata – Domenica 19 ottobre 2025 ore 17.15 Empoli – Venezia

9^ giornata – Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 Modena – Empoli

10^ Giornata – Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 Empoli – Sampdoria

