Maurizio Mariani di Aprilia l’arbitro di Entella-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la nona giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Paride Tremolada di Monza sarà l’arbitro di Modena-Empoli, gara in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Andrea Zingarelli di Siena e Francesco Luciani di Milano gli assistenti; Gianluca Renzi di Pesaro il IV uomo; Marco Serra di Torino il Var e Marco Monaldi di Macerata l’Avar.







Tremolada ha diretto 23 gare in Serie B, due in questa stagione. Sarà la prima volta con l’Empoli mentre sono cinque i precedenti col Modena, con due vittorie gialloblu, 1 pareggio e due sconfitte.





