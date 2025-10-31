Torino-Pisa, arbitra Alberto Arena

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
10°
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Torino-Pisa
in
programma
domenica
2
novembre
2025
(ore
15.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”
Arbitro.
Alberto
Ruben
Arena
(Torre
del
Greco)
1°
Assistente.
Alessio
Berti
(Prato)
2°
Assistente.
Valerio
Colarossi
(Roma
2)
4°
Ufficiale.
Claudio
Giuseppe
Allegretta
(Molfetta)
Var.
Giacomo
Camplone
(Lanciano)
Avar.
Simone
Sozza
(Seregno)