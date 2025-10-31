Posted on by

Torino-Pisa, arbitra Alberto Arena

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
10°
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Torino-Pisa
in
programma
domenica
2
novembre
2025
(ore
15.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”


Arbitro.
Alberto
Ruben
Arena
(Torre
del
Greco)


Assistente.
Alessio
Berti
(Prato)


Assistente.
Valerio
Colarossi
(Roma
2)


Ufficiale.
Claudio
Giuseppe
Allegretta
(Molfetta)

Var.
Giacomo
Camplone
(Lanciano)

Avar.
Simone
Sozza
(Seregno)