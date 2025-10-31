Mister Dionisi: “Con l’Entella sarà una gara intensa e da interpretare nel modo giusto”

Alla vigilia della gara con l’Entella, in programma domani alle ore 17.15 a Chiavari, il tecnico azzurro Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“La partita che abbiamo giocato martedì fa capire che dovremo essere meno pesanti di testa, i ragazzi sentono il peso delle aspettative che giustamente ci sono. Con la Sampdoria ne è stata la conseguenza. Domani sarà una gara diversa. A Chiavari per ora non ha vinto nessuno, l’Entella ha fatto nove dei suoi dieci punti. Una squadra che va rispettata e che, come spesso accade alle neopromesse, sta facendo bene perché ha entusiasmo e intensità. Hanno un fattore campo che incide, ha inciso l’anno scorso e sta accadendo anche in questa stagione. Nei risultati sembrano due squadre diverse tra casa e trasferta. Rispetto alla partita con la Sampdoria dovremo avere più spensieratezza”.

“Domani non sarà una partita da tacco o punta. In Serie B difficilmente succede. Sarà una gara intensa, in cui dovremo essere bravi sulla seconda palla, l’Entella fa tanti cross, e poi è la squadra che in casa ha fatto più gol da calcio piazzato: sono cinque esclusi i rigori. Le situazioni da fermo, come sempre nel calcio, saranno ancora più importanti. Oltre a questo giocheremo su una superficie di campo diversa come rimbalzo e velocità della palla. Dovremo essere bravi nei dettagli. Non sarà facile, dovremo essere pronti dall’inizio a costo di non essere belli, la bellezza deve essere un pensiero secondario. L’Entella ha capacità di recuperare palla ed attaccare con tanti calciatori, sarà questo il tipo di partita”.