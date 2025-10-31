Mini-preparazione per Torino

Il
Pisa
Sporting
Club
ha
ripreso
questa
mattina
la
preparazione.
Dopo
il
pareggio
interno
con
la
Lazio
nel
match
di
giovedì,
i
nerazzurri
hanno
dunque
iniziato
questa
breve
parentesi
operativa
prima
della
trasferta
di
Torino;
l’appuntamento
per
la
sfida
con
i
granata
è
infatti
fissata
per
domenica
(ore
15.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”.
Il
tecnico
Alberto
Gilardino
avrà
ancora
a
disposizione
soltanto
la
seduta
tecnico
tattica
di
sabato
mattina
per
valutare
la
condizione
del
gruppo
in
vista
del
match
contro
il
Torino;
sabato
pomeriggio,
infatti,
la
squadra
partirà
infatti
per
raggiungere
il
ritiro
nel
capoluogo
piemontese.