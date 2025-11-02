Fulignati: “Dispiace per i nostri tifosi, oggi l’obiettivo è la salvezza”

Le dichiarazioni di Andrea Fulignati al termine della gara con l’Entella:
“Oggi poteva essere un’occasione vista l’ultima gara contro la Sampdoria. In questo momento forse c’è un problema mentale. Da parte di tutti noi deve esserci la giusta consapevolezza di questo.
Questo era un campo particolare, dovevamo avere leggerezza, non troppi pensieri, fare battaglia e stare attenti alle palle inattive. Avevamo davanti una squadra che nei primi sei minuti ha battuto sette calci d’angolo. Siamo stati in balia della partita, diventa poi difficile commentare tutto”.
“Le cosa da analizzare sono tante e bisogna farlo velocemente. Quando all’inizio la società ha parlato di salvezza qualcuno pensava che ci stessimo nascondendo o per stare a fari spenti. L’obiettivo di questa squadra oggi è salvarsi, dobbiamo entrare il prima possibile in quest’ottica, dobbiamo prenderne consapevolezza. C’è tempo per raggiungere l’obiettivo ma le prestazioni devono migliorare.
Empoli è una piazza stupenda e dispiace vedere i giovani non fare qualcosa in più in una piazza che ti permetterebbe di farlo. Empoli fa presto ad ambientarsi alle situazioni e se l’obiettivo, vista la classifica, è quello di salvarsi, troveremo un ambiente che vive tutti i giorni per questo e deve essere una forza. Dovremo essere noi a trascinarli.
Ci dispiace per i tifosi venuti fino a Chiavari.”
