Fulignati: “Dispiace per i nostri tifosi, oggi l’obiettivo è la salvezza”

Le dichiarazioni di Andrea Fulignati al termine della gara con l’Entella:

“Oggi poteva essere un’occasione vista l’ultima gara contro la Sampdoria. In questo momento forse c’è un problema mentale. Da parte di tutti noi deve esserci la giusta consapevolezza di questo.

Questo era un campo particolare, dovevamo avere leggerezza, non troppi pensieri, fare battaglia e stare attenti alle palle inattive. Avevamo davanti una squadra che nei primi sei minuti ha battuto sette calci d’angolo. Siamo stati in balia della partita, diventa poi difficile commentare tutto”.