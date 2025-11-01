Torino-Pisa (ore 15.00)

10°
Giornata
Gara.
Torino-Pisa
Calcio
d’inizio.
Ore
15.00
Stadio.
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”
Arbitro.
Alberto
Ruben
Arena
di
Torre
del
Greco.
Assistenti.
Berti-Colarossi.
4°
Ufficiale.
Allegretta.
Var.
Camplone.
Avar.
Sozza
Squalificati.
Nessuno
Diffidati.
Nessuno
Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!
–
Dazn
–
Radio
Rai
(88.5
fm)
