Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Catanzaro

Gli Opta Facts di Entella-Empoli, undicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 1° novembre alle ore 17.15 allo Stadio Sannazzari di Chiavari.
Nelle sei sfide di Serie BKT tra Empoli e Virtus Entella non c’è stato nemmeno un pareggio: quattro successi dei toscani contro i due liguri.
La Virtus Entella ha perso due delle tre gare interne contro l’Empoli in Serie B (1V), ma ha sempre segnato almeno due reti in ciascuna delle sfide (sei totali); in generale, solo contro il Bari (quattro) i liguri hanno realizzato più di un gol per più match consecutivi nel torneo cadetto (tre anche contro Cesena e Vicenza).
La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle cinque sfide casalinghe disputate in questa Serie BKT (2V, 3N) e solo nel 2016/17 (5V, 1N) non ha incassato nessuna sconfitta dopo le prime sei gare in casa nel torneo cadetto.
L’Empoli ha perso tre delle quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (1V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 21 sfide disputate fuori casa nel torneo cadetto. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo in due occasioni i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte in un singolo torneo cadetto: nel 2011/12 e nel 1999/2000 (1N, 4P in entrambi i casi).
Nessuna squadra ha segnato più reti con giocatori subentrati dalla panchina rispetto all’Empoli (cinque come Carrarese e Pescara) in questa Serie BKT; dall’altra parte la Virtus Entella è una delle due formazioni – insieme al Cesena – a non aver ancora trovato la rete da giocatori entrati a gara in corso nel torneo.
Andrea Franzoni (due) è, insieme ad Andrea Tiritiello (quattro), uno dei due giocatori della Virtus Entella con più di una rete in questo campionato di Serie BKT. Tra i compagni di squadra, il classe ’97 è quello che ha effettuato più tiri (27) e giocato più palloni in area avversaria (37) in questa stagione in cadetteria.
Con la rete contro la Sampdoria nell’ultimo turno di Serie BKT, Bohdan Popov – miglior marcatore dell’Empoli – ha già raggiunto quota cinque reti in campionato. Tra i giocatori ad aver segnato un minimo di cinque gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, il classe 2007 è il più giovane e anche quello che vanta la miglior percentuale realizzativa (62.5%).
