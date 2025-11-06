La Pianese studia per l’esame Rimini, Proietto: “Ripartiamo da Pineto, ora serve una vittoria anche in casa”

Il centrocampista delle zebrette ha parlato ai tifosi: “Vogliamo regalare una gioia a loro e a tutto l’ambiente, perché se lo meritano”

“La partita di Pineto deve rappresentare l’inizio di un percorso di crescita. Abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo ripartire proprio da quell’atteggiamento, cercando di riportarlo in campo anche sabato contro il Rimini”. Ne è sicuro Francesco Proietto, centrocampista della Pianese, che a due giorni dalla sfida casalinga con i romagnoli ha fatto il punto della situazione a Piancastagnaio. “Sarà un’altra partita difficile – ha aggiunto il calciatore bianconero –, come tutte in questo girone, ma dobbiamo iniziare a conquistare qualche vittoria anche in casa. Sappiamo quanto sia importante il nostro stadio e vogliamo provarci già da sabato”.

“Non dobbiamo guardare la loro classifica, che è condizionata dalla penalizzazione – ha spiegato il classe 2001 –. In trasferta hanno dimostrato di essere una squadra ostica, quindi dovremo affrontare questa gara con attenzione e farci trovare pronti. Saranno fondamentali i tifosi: in casa si fanno sempre sentire e ci danno una grande spinta, ma anche in trasferta non mancano mai e ci seguono con passione. Vogliamo regalare una gioia a loro e a tutto l’ambiente, perché se lo meritano. E anche a noi stessi, perché stiamo lavorando duro e abbiamo voglia di toglierci delle soddisfazioni, soprattutto davanti al nostro pubblico”.

“Sicuramente devo tantissimo alla Pianese. Questo è il mio terzo anno e ormai mi sento davvero a casa: conosco bene l’ambiente e tutte le persone che ne fanno parte. Devo molto a questa società, che mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Cerco sempre di dare tutto in campo per ripagare la fiducia che ogni anno mi viene accordata – ha concluso Proietto –. A livello personale credo di stare facendo bene, ma voglio continuare a migliorare in ogni aspetto del mio gioco ed essere sempre più utile alla squadra e alla causa comune”.

(Ufficio Stampa Pianese)

