Primavera, Pescara-Empoli 0-2

La doppietta di Pietro Fiorini con un gol per tempo regala la terza vittoria consecutiva alla Primavera di mister Andrea Filippeschi. A Pescara gli azzurri vincono per 2-0, ottenendo un successo che aggiunge continuità al percorso e consente di posizionarsi al primo posto in classifica. Un banco di prova superato insomma. Azzurri che torneranno in campo sabato alle 12.30 a Petroio, per la decima giornata di campionato, nella sfida con il Cosenza.
PESCARA: Profeta, Servalli (68’Giacalone), Landolfi (68′ Sculli), Di Zio, Valori, La Barba, D’Arcangelo, Guaragna, Cardilli, D’Errico, 11 Shehaj (85′ Blasi). All. Stella. A disposizione: Doronzo, Rossi, Marrone, Bosi, Gui, Bonetto, Massini, Cicchiti, Cioffi.
EMPOLI: Versari, Tavanti, Lauricella (85′ Pasalic), Huqi, Antonini, Bembnista, Perin (85′ Rugani), Mazzi, Monaco (20′ Fiorini), Chiucchiuini (75’Orlandi), Zanaga (75′ Mureddu). All. Filippeschi
A disposizione: Lastoria, Babalola, Guglielmino, Blazic, Blini, Diousse, Neri.
Arbitro: Daniele Piciucco
(Pascoli, Bara)
Marcatori: 39′, 63′ Fiorini
Ammoniti: 56′ Huqi
