Pisa-Inter, info biglietti

La

Società

Pisa

Sporting

Club

comunica

le

modalità

di

acquisto

dei

biglietti

relativi

alla

gara

Pisa-Inter,

in

programma

domenica

30

novembre

2025

alla

Cetilar®

Arena

(ore

15.00)

e

valida

per

la

13°

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive.



Apertura

Prevendita

Curva

Nord

–

Curva

Sud

–

Gradinata

–

Tribuna

(Inferiore

e

Superiore).

Lunedì

24

novembre

2025

(ore

15.30)

in

tutti

i

punti

vendita

del

circuito

Ticketone.

Questi

i

punti

vendita

attivi

sul

territorio

pisano:

–

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa)

–

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa)

–

Tifo

Pisa

(Fornacette)



N.B.

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

nei

settori

di

Curva

(Nord

e

Sud)

e

Gradinata

potranno

acquistare

biglietti

solo

i

possessori

della

Membership

Pisa

Card.

Tale

limitazione

NON

riguarderà

i

settori

di

Tribuna

Inferiore

e

Tribuna

Superiore.



Apertura

Prevendita

Settore

Ospiti

(Curva

Sud).

Lunedì

24

novembre

2025

(ore

15.30).

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

potranno

acquistare

i

biglietti

in

questo

settore

solo

ed

esclusivamente

i

sottoscrittori

del

programma

di

fidelizzazione

della

società

sportiva

FC

Internazionale

Milano.

I

residenti

nella

Provincia

di

Milano

potranno

acquistare

biglietti

esclusivamente

in

questo

settore.



Prevendita

on

line.

Attiva

a

partire

da

lunedì

24

novembre

2025

(ore

15.30).

Ricordiamo

che

in

questa

modalità

non

è

possibile

acquistare

biglietti

a

tariffa

ridotta

riservati

alle

Persone

con

Disabilità

nel

settore

di

Tribuna.

La

modalità

on

line

sarà

attiva

per

il

settore

ospiti

Questo

il

link:



https://pisasportingclub.ticketone.it/search



Servizi

Accessori

Abbonamento

Plus.

Ricordiamo

che

tutti

i

possessori

dell’Abbonamento

a

tariffa

Plus

potranno:

–

Usufruire

del

servizio

Ticketag

che

permette

di

rivendere

il

rateo

relativo

a

una

partita

a

cui

non

è

possibile

partecipare,

ottenendo

un

rimborso

per

quella

singola

gara.

Cliccando

su

questo

link



https://pisa-ticketag.ticketone.it/

–

Cedere

gratuitamente

il

proprio

posto

a

un’altra

persona

(in

questo

caso

senza

rimborso).

Cliccando

su

questo

link



https://sport.ticketone.it/post-order

Questi

i

prezzi

dei

biglietti



Curva

Nord

Intero.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Curva

Sud

Intero.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Gradinata

Intero.

65.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Inferiore

Intero.

125.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

75.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

75.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Superiore

Intero.

195.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

95.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

75.00

euro

(+

4

euro

d.p.)

–

La

Tariffa

Persona

con

Disabilità

è

a

Persone

con

Disabilità

con

una

invalidità

riconosciuta

di

almeno

il

60%

(deambulanti).

–

La

Tariffa

Under

14

è

riservata

ai

ragazzi

nati

dopo

il

01/01/2011