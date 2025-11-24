Pisa-Inter, info biglietti

La
Società
Pisa
Sporting
Club
comunica
le
modalità
di
acquisto
dei
biglietti
relativi
alla
gara
Pisa-Inter,
in
programma
domenica
30
novembre
2025
alla
Cetilar®
Arena
(ore
15.00)
e
valida
per
la
13°
giornata
del
Campionato
Serie
A
EniLive.
Apertura
Prevendita
Curva
Nord
–
Curva
Sud
–
Gradinata
–
Tribuna
(Inferiore
e
Superiore).
Lunedì
24
novembre
2025
(ore
15.30)
in
tutti
i
punti
vendita
del
circuito
Ticketone.
Questi
i
punti
vendita
attivi
sul
territorio
pisano:
–
Pisa
Store
(via
Oberdan
22,
Pisa)
–
Pisa
Store
(via
Luigi
Bianchi,
Pisa)
–
Tifo
Pisa
(Fornacette)
N.B.
Secondo
quanto
stabilito
dalle
Autorità
competenti
nei
settori
di
Curva
(Nord
e
Sud)
e
Gradinata
potranno
acquistare
biglietti
solo
i
possessori
della
Membership
Pisa
Card.
Tale
limitazione
NON
riguarderà
i
settori
di
Tribuna
Inferiore
e
Tribuna
Superiore.
Apertura
Prevendita
Settore
Ospiti
(Curva
Sud).
Lunedì
24
novembre
2025
(ore
15.30).
Secondo
quanto
stabilito
dalle
Autorità
competenti
potranno
acquistare
i
biglietti
in
questo
settore
solo
ed
esclusivamente
i
sottoscrittori
del
programma
di
fidelizzazione
della
società
sportiva
FC
Internazionale
Milano.
I
residenti
nella
Provincia
di
Milano
potranno
acquistare
biglietti
esclusivamente
in
questo
settore.
Prevendita
on
line.
Attiva
a
partire
da
lunedì
24
novembre
2025
(ore
15.30).
Ricordiamo
che
in
questa
modalità
non
è
possibile
acquistare
biglietti
a
tariffa
ridotta
riservati
alle
Persone
con
Disabilità
nel
settore
di
Tribuna.
La
modalità
on
line
sarà
attiva
per
il
settore
ospiti
Questo
il
link:
https://pisasportingclub.ticketone.it/search
Servizi
Accessori
Abbonamento
Plus.
Ricordiamo
che
tutti
i
possessori
dell’Abbonamento
a
tariffa
Plus
potranno:
–
Usufruire
del
servizio
Ticketag
che
permette
di
rivendere
il
rateo
relativo
a
una
partita
a
cui
non
è
possibile
partecipare,
ottenendo
un
rimborso
per
quella
singola
gara.
Cliccando
su
questo
link
https://pisa-ticketag.ticketone.it/
–
Cedere
gratuitamente
il
proprio
posto
a
un’altra
persona
(in
questo
caso
senza
rimborso).
Cliccando
su
questo
link
https://sport.ticketone.it/post-order
Questi
i
prezzi
dei
biglietti
Curva
Nord
Intero.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
25.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Curva
Sud
Intero.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
25.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Gradinata
Intero.
65.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
45.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Tribuna
Inferiore
Intero.
125.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
75.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
75.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Tribuna
Superiore
Intero.
195.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Under
14.
95.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
Persona
con
Disabilità.
75.00
euro
(+
4
euro
d.p.)
–
La
Tariffa
Persona
con
Disabilità
è
a
Persone
con
Disabilità
con
una
invalidità
riconosciuta
di
almeno
il
60%
(deambulanti).
–
La
Tariffa
Under
14
è
riservata
ai
ragazzi
nati
dopo
il
01/01/2011