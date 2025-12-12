Posted on 12 Dicembre 2025 by Redazione Scuola del Tifo, Bianchi e Ceesay hanno incontrato gli alunni della Scuola Primaria Galileo Galilei di Empoli Nuovo appuntamento con la Scuola del Tifo, il progetto promosso dall’Empoli Football Club in collaborazione con l’Unione Clubs Azzurri. Questa mattina, Duccio Degli Innocenti e Salvatore Elia hanno fatto visita agli alunni della Scuola Primaria Michelangelo di Empoli. Continua a leggere su empolifc.com Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Empoli