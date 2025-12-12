Verso Juve Stabia-Empoli: il racconto dei precedenti campani tra le due squadre

Sfida numero 18 domani al Partenio Adriano Lombardi tra Avellino ed Empoli. Nei 17 precedenti totali il bilancio è di 3 vittorie azzurre, 7 pareggi e 7 successi irpini. Considerando solo le gare giocate ad Avellino, 7 tra campionato e Coppa Italia, si contano 2 vittorie azzurre, 2 pareggi e 3 sconfitte.

La prima sfida risale al gennaio 1987, in Serie A, con gli azzurri vittoriosi 1-0 grazie al gol di Baiano nel finale. Pronta la risposta irpina la stagione successiva, con i padroni di casa che si impongono 1-0 grazie a Di Mauro. La prima volta in B arriva nel novembre 1988 e coincide con il primo pareggio: 1-1 (Baiano su rigore per l’Empoli e Francioso per l’Avellino).

Si arriva agli anni Novanta, all’ottobre del 1994, si scende in Serie C1 ed è ancora 1-1, con Masini che in pieno recupero pareggia il vantaggio dei padroni di casa firmato Ferraro. Dopo oltre dieci anni, Avellino ed Empoli si ritrovano al Partenio nel maggio 2009, nell’ultima di campionato in B: vince l’Empoli (l’ultimo successo in Campania) con il colpo di tacco di Saudati che regala la vittoria agli azzurri.

Nelle ultime due sfide doppio successo irpino: nel settembre 2013 1-0 con gol biancoverde di Galabinov su rigore; nell’ottobre 2017 3-2 in rimonta (azzurri avanti con Donnarumma e Zajc, rimonta avellinese con Kresic, Castaldo e D’Angelo).

Ecco nel dettaglio tutte le sfide giocate in casa biancoverde tra Avellino e Empoli:

1986/87 Serie A Avellino-Empoli 0-1

1987/88 Serie A Avellino-Empoli 1-0

1988/89 Serie B Avellino-Empoli 1-1

1994/95 Serie C1 Avellino-Empoli 1-1

2008/09 Serie B Avellino-Empoli 0-1

2013/14 Serie B Avellino-Empoli 1-0

2017/18 Serie B Avellino-Empoli 3-2