Le curiosità di Juve Stabia-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Juve Stabia e Empoli, sedicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domani, sabato 13 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia.







I PRECEDENTI: VANTAGGIO AZZURRO







– Sono 7 i precedenti ufficiali tra le due squadre al “Menti”: in bilancio 2 successi gialloblù (ultimo 1-0 nella serie B 2019/20), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella coppa Italia di serie C 1995/96) e 3 vittorie toscane (ultima 2-0 nella serie B 2013/14).





IL “FORTINO-MENTI”







– Campani imbattuti in casa dal 9 maggio scorso, vittoria 2-1 per la Reggiana. Nelle 10 seguenti uscite al “Menti”, le “vespe” hanno ottenuto 5 successi e 5 pareggi.





I RECORD DEI TOSCANI NELLA B 2025/26







– Empoli squadra regina della B 2025/26 per reti siglate dai subentranti (9 finora), che segna più di tutti nei 15’ finali di gara inclusi recuperi (7 gol, come Palermo e Pescara) e che anche ne subisce di più (7, come l’Entella).





UN EX PER PARTE







– Kevin Piscopo da una parte, Salvatore Elia dall’altra; questi gli ex della sfida tra Juve Stabia e Empoli. Partendo dall’ex azzurro, Piscopo ha vestito la maglia dell’Empoli nella prima parte della stagione 2019/20, giocando 7 gare tra campionato e Coppa Italia; Elia ha invece giocato a Castellamare di Stabia per due campionati, dal 2018 al 2020, collezionando 52 presenze e 4 reti in gare.





SFIDA TECNICA INEDITA TRA I DUE ALLENATORI







– Inedita sfida tecnica fra Ignazio Abate ed Alessio Dionisi.





ARBITRA ARENA, ALLA PRIMA CON LA JUVE STABIA







– Ruben Arena di Torre del Greco (Na), alla 16° apparizione in serie B in carriera, dirigerà la gara del “Menti”: finora per lui 2 vittorie interne, 8 pareggi e 5 successi esterni, in stagione in B conta 2 partite con 1 vittoria esterna ed 1 pareggio. La Juve Stabia lo trova per la prima volta, un incrocio con i toscani, vittoriosi nell’agosto 2024 al “Castellani” in coppa Italia, 4-1 a spese del Catanzaro.



