Serie A, risultati 4a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Atalanta, trascinata da Koopmeiners, e Roma, guidata da Dybala, sono le due capolista della Serie A dopo i risultati del turno infrasettimanale.

I nerazzurri fanno 3-1 col Torino, i giallorossi 3-0 col Monza.

Torna alla vittoria l’Inter nel derby regionale con la Cremonese, 3-1.

Poi un gruppone fatto da quattro squadre: Lazio (1-1 con la Sampdoria), Milan (0-0 col Sassuolo), Napoli (1-1 col Lecce), Juventus (2-0 sullo Spezia).

Da segnalare i primi rigori parati nella Serie A 2022/2023: Meret a Colombo in Napoli-Lecce, Maignan a Berardi in Sassuolo-Milan.

Di seguito tutti i risultati della 4a giornata della Serie A 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 3, 4 e 5 settembre 2022.



I risultati della 4a giornata della Serie A 2022/2023

Inter-Cremonese 3-1 (Correa – Barella – Martinez – Okereke)

Roma-Monza 3-0 (2 Dybala – Ibanez)

Sassuolo-Milan 0-0

Empoli-Verona…





Continua a leggere su footstats.it