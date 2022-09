Serie B, risultati 4a giornata 22-23

Cambio in vetta alla classifica di Serie B dopo i risultati della 4a giornata 2022/2023.

Statistiche rispettate in Cagliari-Modena, anticipo del venerdì, con i rossoblù che nei 14 precedenti avevano perso una sola volta e che hanno conquistato i tre punti grazie a una rete di Rog alla metà del primo tempo.

Vince ancora il Frosinone in casa, l’ottavo successo negli ultimi dieci impegni fra questo e lo scorso campionato, 2-0 sul Como.

Brescia-Perugia finisce 2-1, con Gori che para in rigore a Moreo e tiene gli umbri in gara fino al triplice fischio finale.

Gol, sei, e spettacolo in Genoa-Parma 3-3. Sugli scudi Mihaila autore di una rete di due assist vincenti.

Unico 0-0 di giornata in Ascoli-Cittadella, match però con ben 3 giocatori espulsi.

Da segnalare i successi del Benevento, 2-0 a Venezia, e della Reggina, 3-0 col Palermo. Finiscono col segno X Bari-Spal, 2-2 e con i biancorossi che sprecano un doppio vantaggio, 1-1 in Ternana-Cosenza, con Favilli…





