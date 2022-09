Serie B, risultati 6a giornata 22-23

C’è la coppia Brescia-Reggina in vetta alla classifica di Serie B dopo i risultati della 6a giornata 2022/2023.

Nell’anticipo del venerdì le Rondinelle superano il Benevento per 1-0 grazie a una rete del giovane Bianchi. Ventiquattro ore più tardi, sabato, la Reggina ha liquidato con un perentorio 3-0 il Cittadella grazie ai centri di Gagliolo, Fabbian e Gori.

Così, alla sosta per gli impegni delle nazionali, l’ultima prima di Qatar 2022, la graduatoria recita: Brescia e Reggina 15 punti.

Alle spalle di lombardi e calabresi un altro duo.

Il Frosinone supera fra le mura di casa il Palermo grazie a un’autorete, 1-0.

Il Bari, invece, ha la meglio sul Cagliari grazie a un sempre più decisivo Cheddira, 1-0 .

Tiene il passo il Genoa che col Modena fa 1-0 grazie a un centro di Jagiello sul finire del primo tempo.

Fra gli altri risultati della 6a giornata della Serie B 2022/2023 da segnalare il 3-3 in Como-Spal (con la doppietta di Cutrone),…





Continua a leggere su footstats.it