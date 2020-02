‘Csiamo’ sarà presente anche lunedì 2 marzo in diretta su Rai Sport alle 19.50 per parlare del campionato di Serie C: tanti gli argomenti di cui dibattere con Giacomo Capuano, presentatore della trasmissione. In studio gli ospiti saranno Davide Dionigi, ex attaccante ed oggi allenatore (ultima esperienza al Catanzaro), Elisa D’Ospina, tifosa del L.R. Vicenza, influencer e tutor di ‘Detto fatto’, la trasmissione di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero, e Mimmo Di Carlo, tecnico del L.R. Vicenza.